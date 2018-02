in foto: (Immagine di repertorio)

Ancora un grave incidente stradale a Milano. Ieri sera, poco dopo le 18.30, una donna di 67 anni è stata investita da una moto mentre stava attraversando la strada. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto in Giulio e Corrado Venini, all'altezza del civico 52. Secondo quanto accertato, la donna stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali. Non si è accorta che in quel momento stava transitando una moto, guidata da un ragazzo di 32 anni. Il motociclista a sua volta si è trovato improvvisamente di fronte la 67enne e non è riuscito a evitarla. L'impatto è stato molto violento: la donna è stata scaraventata sotto un'auto in sosta, rimanendovi incastrata.

Sul posto, nella zona di Loreto, l'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica. A preoccupare maggiormente le condizioni della donna: una volta estratta dall'auto è stata trasportata in codice rosso al Policlinico, dove è ricoverata in gravissime condizioni. Ferito anche il motociclista, anche se in maniera lieve: il 32enne è stato portato in codice verde alla clinica Città studi. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale, per effettuare i rilievi e determinare con esattezza la dinamica dell'ennesimo incidente che coinvolge una persona anziana a Milano.