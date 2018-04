Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 29 aprile, a Colombare di Sirmione, nella provincia di Brescia, dove una ragazza di soli 19 anni è stata investita da un'automobile: la giovane, residente nel Milanese, stava attraversando la strada in via Salvo d'Acquisto quando è stata travolta dalla vettura. sul posto sono giunte due ambulanze e un'eliambulanza, che ha trasportato la ragazza, in codice rosso, al Poliambulanza di Brescia. Qui il personale medico le ha riscontrato diversi traumi e fratture, ma la 19enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto, sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Desenzano. Non è ancora stato reso noto se la ragazza, che era in compagnia del fidanzato – che ha allertato immediatamente i soccorsi – stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali oppure no.