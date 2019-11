Poche parole per chiedere un incontro tra i vertici di Atm, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, e quelli di Atac, sua omologa romana: questo il contenuto di una lettera che il ministero dei Trasporti ha inviato al Comune di Milano, affinché la municipalizzata milanese possa dare una mano a quella della capitale. A renderlo noto il sindaco meneghino Beppe Sala durante un incontro dedicato alla cooperazione tra le città nell'ambito dell'evento The Next 25 alla Triennale.

"È arrivata un lettera del Ministero dei Trasporti che convoca il management di Atm per dare una mano ad Atac – ha detto Sala -. Mi sembra una cosa di buon senso. A volte manca questo buon senso. Mi sembra un approccio giustissimo e questo è uno degli esempi per cui se siamo messi in condizione una mano la diamo volentieri. È un piccolo esempio ma così dovrebbe essere la normalità". Il sindaco di Milano ha poi proseguito: "Per dare una mano a livello consulenziale non c’è problema, quello che penso è che le nostre municipalizzate potrebbero anche tranquillamente uscire da Milano, ma gli attuali vincoli permettono di farlo solo con un fatturato che non ecceda il 20% di quello che si fa a Milano. Mi sembra un’occasione persa, ovviamente non sarà solo Milano ad avere qualità nelle municipalizzate. Nel nostro caso le opportunità potrebbero esserci".