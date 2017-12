in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 29 anni è morto in un tragico incidente avvenuto ieri sera a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Il giovane, un cittadino di origini moldave, era in auto assieme a un suo familiare quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura, invadendo la corsia di marcia opposta e scontrandosi frontalmente contro un'altra auto. L'impatto è stato violentissimo: l'utilitaria su cui viaggiavano il 29enne e il parente si è ribaltata più volte. Il ragazzo alla guida è stato soccorso privo di sensi dai vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall'abitacolo consegnandolo alle cure dei paramedici del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del 29enne sono subito apparse critiche: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove però è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo. Incredibilmente illeso il familiare che viaggiava con la vittima.

A causare l'incidente l'alta velocità e l'asfalto bagnato.

L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 22.30 in via San Martino, strada che collega Paderno Dugnano con Varedo. Proprio da Varedo proveniva l'auto del 29enne: sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Desio, che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell'impatto. Dalle prime informazioni, sembra che l'auto della vittima viaggiasse a velocità sostenuta: questo, unito all'asfalto viscido, potrebbe aver fatto perdere il controllo della vettura al 29enne.