Tragico incidente nella notte a Gordona, in provincia di Sondrio. Alessandro Geronimi, un ragazzo di soli 16 anni, è morto in uno schianto tra la sua moto e quella guidata da un coetaneo, che ha riportato solo lievi lesioni. L'episodio si è verificato attorno alle 23.30 di ieri, venerdì 28 febbraio, in via Mera, lungo la strada provinciale Trivulzia. Non è ancora chiara la dinamica, affidata ai carabinieri della compagnia di Chiavenna: sembra comunque che una delle due motociclette fosse in fase di sorpasso e l'altra impegnata in una svolta. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso due ambulanze e un'automedica: purtroppo per uno dei due ragazzini non c'è stato però niente da fare. Il coetaneo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Sondrio: per fortuna non avrebbe riportato gravi traumi.

La vittima viveva a Gordona e andava a scuola a Chiavenna

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il magistrato di turno della procura di Sondrio, che ha disposto il sequestro delle due motociclette coinvolte nel sinistro. Grande il dolore per la prematura scomparsa di Alessandro: il ragazzo viveva proprio a Gordona e studiava alla scuola Caurga di Chiavenna, dove seguiva un corso di ebanisteria.