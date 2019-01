Vagava di notte col suo zainetto e i suoi pochi effetti personali. Che per lui, un uomo italiano di 50 anni senza fissa dimora, erano tutto il suo mondo. Questa notte però l'esistenza del 50enne si è improvvisamente e tragicamente interrotta: l'uomo è stato travolto da un'auto ed è morto per le conseguenze dell'incidente stradale. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Comun Nuovo, piccolo centro in provincia di Bergamo. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno a mezzanotte e mezza: a chiamare un automobilista, anch'egli italiano, che ai soccorritori ha detto di aver investito un uomo in via Spirano, in una zona industriale.

L'automobilista ha detto di non aver visto il pedone a causa del buio

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre ai carabinieri. Il personale paramedico ha soccorso il cinquantenne ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. Il conducente dell'auto ha spiegato ai carabinieri la dinamica dell'investimento: ha detto di non essere riuscito a evitare il pedone perché lo ha visto solo all'ultimo, dal momento che la strada, nella zona industriale tra due paesini del Bergamasco, non era illuminata. I militari dell'Arma stanno adesso vagliando la versione dell'automobilista e stanno anche cercando di trovare ulteriori informazioni sulla vittima.