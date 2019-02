in foto: Foto di repertorio

Tragico incidente stradale nella serata di ieri a Milano. Un uomo di 31 anni è morto in seguito alla caduta dalla sua moto. L'episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 20.30 in via Diomede, strada che costeggia il muro dell'Ippodromo di San Siro. Il 31enne, stando ai primi rilievi della polizia locale, avrebbe perso il controllo della propria moto subito dopo una curva per cause da accertare ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Non risultano altri veicoli coinvolti: si sarebbe dunque trattato di una manovra errata o di una distrazione. Probabile che il motociclista stesse procedendo a velocità elevata, almeno a giudicare dalle conseguenze della caduta. Il 31enne è infatti stato soccorso in condizioni critiche dal personale paramedico del 112, giunto sul posto con due ambulanze e un'automedica. Dopo essere stato stabilizzato in loco il motociclista è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma circa due ore dopo il suo arrivo l'uomo è morto. Sul luogo dell'incidente mortale sono proseguiti i rilievi della polizia locale: pochi però i dubbi sulla dinamica del sinistro e sul fatto che non vi siano altri veicoli coinvolti.