Un uomo, un papà di 26 anni, è morto ieri notte in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 2 a Ceranova, in provincia di Pavia. E la figlioletta di appena due anni è rimasta ferita in modo grave e adesso lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Niguarda. Il bilancio dello schianto avvenuto ieri attorno alle 23.40 è pesante: nell'incidente è infatti rimasta ferita anche una terza persona, un uomo di 32 anni soccorso in codice giallo che non sarebbe però in pericolo di vita e si trova adesso ricoverato all'ospedale San Matteo di Pavia. Ancora ignota la dinamica del sinistro: si sarebbe trattato, stando alle prime ricostruzioni, di uno scontro frontale tra due auto, una Mercedes e una Bmw. La vittima e la figlioletta viaggiavano su quest'ultima vettura che, dopo il violento impatto, è finita in un campo ribaltandosi. Il 26enne è morto sul colpo mentre la bimba è stata sbalzata dall'abitacolo. Il 32enne, originario di Pavia, era invece al volante della Mercedes.

La vittima era originaria della Repubblica dominicana

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un'automedica e anche l'elisoccorso. La bimba è stata trasportata proprio in elicottero al Niguarda dove è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Terapia intensiva. Sulla provinciale sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. La vittima è un cittadino della Repubblica dominicana: non sono state rese note le sue generalità.