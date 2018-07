Si chiama Giovanni Spagnoli l'ultima vittima sul lavoro in Lombardia. L'uomo, un 51enne di professione operaio, è morto questa mattina all'interno di una ditta a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Il 51enne, residente a Limbiate, sempre in Brianza, non lavorava nell'azienda di Cesano Maderno, che produce imballaggi di carta e cartone, ma era impiegato di una ditta specializzata nella riparazione dei tetti. Questa mattina, attorno alle 8, l'uomo stava riparando il tetto della ditta di Cesano, danneggiato dal maltempo che si è abbattuto in Lombardia la scorsa notte. Il 51enne era nel cestello di una piattaforma aerea, montata su un camioncino: a un certo punto, per cause che dovranno essere accertate, la piattaforma si è ripiegata su se stessa: il cestello con il 51enne all'interno è finito contro una parete, schiacciando l'operaio. Sul posto, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando di Monza e ai carabinieri di Desio. Purtroppo per il 51enne non c'era più niente da fare: i soccorritori ne hanno potuto solo constatare il decesso. I carabinieri cercheranno adesso di capire cosa sia accaduto, verificando in modo particolare lo stato di manutenzione del mezzo meccanico il cui improvviso guasto ha causato l'incidente mortale.