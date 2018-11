in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 novembre, a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 44 anni è morto dopo essere caduto dal tetto dell'azienda in cui lavorava. L'incidente è avvenuto in una ditta in via Pascoli: l'operaio, di nazionalità cinese, era salito sul tetto dell'azienda a quanto parte per verificare lo stato di essiccazione di alcuni funghi. Probabilmente l'uomo si è poggiato per sbaglio su un lucernario, che è però crollato sotto il suo stesso peso. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa otto metri: l'impatto contro il suolo è stato molto violento. Il 44enne ha riportato traumi gravissimi e le sue condizioni sono subito apparse critiche agli occhi dei soccorritori, intervenuti anche con un elicottero. Il 44enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Desio, dove però sarebbe giunto già cadavere. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Meda, cui spetterà adesso fare luce sull'ennesimo infortunio mortale su un luogo di lavoro. Andrà verificato in particolare il rispetto di tutte le norme di sicurezza e andrà capito in particolare perché il dipendente della ditta si trovasse sul tetto al momento della caduta.