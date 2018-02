Attimi di panico, nel pomeriggio di oggi, nella stazione Repubblica della Linea M3 della Metropolitana di Milano: un bambino di soli due anni di origine senegalese, perso per un momento di vista dalla madre, ha cominciato a correre su e giù per la banchina, fino a quando non è inciampato ed è caduto a faccia in già sui binari sottostanti, davanti agli occhi terrorizzati di decine di passeggeri. Un ragazzo, la cui identità è ancora sconosciuta, che ha assistito alla scena, non ci ha pensato due volte e si è lanciato sui binari per recuperare il bambino, portandolo in salvo.

Provvidenziale è stato anche l'intervento di un dipendente dell'Atm che, dopo aver assistito alla scena dai monitor di sorveglianza, ha disattivato il segnale non permettendo al treno che viaggiava in direzione di San Donato Milanese di percorrere i binari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il bambino all'ospedale Fatebenefratelli, dove le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione.

Il sindaco Sala elogia il ragazzo-eroe.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, in una nota, ha voluto rivolgere le proprie congratulazioni allo sconosciuto, esaltandone il gesto eroico: "Oggi tutti abbiamo potuto ammirare quello che si può definire un gesto coraggioso. Grazie alla tua prontezza e a quella della agente della stazione M3 Repubblica, che ha fermato la circolazione dei treni, è stato salvato un bambino. Purtroppo non abbiamo nessun riferimento. Pertanto spero che attraverso i social riuscirai a metterti in contatto con me perché vorrei invitare entrambi a Palazzo Marino e ringraziarvi di persona a nome di tutta la città di Milano".