Sfiorato il dramma, nella mattinata di ieri, domenica 14 gennaio, sui monti tra Marmentino e Tavernole sul Mella, nella provincia di Brescia, dove un ragazzo di soli 17 anni è stato ferito da un colpo di fucile. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che, data l'urgenza della situazione, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato d'urgenza il giovane agli Spedali Civili di Brescia, dove i medici hanno potuto constatare, per fortuna, che le sue condizioni di salute non destavano particolare preoccupazione e che il 17enne non era in pericolo di vita.

Sulle montagne dove è avvenuto il ferimento sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso volti a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, ancora poco chiara: stando ad una prima ricostruzione, il 17enne sarebbe rimasto ferito da un colpo di fucile partito per errore mentre si trovava nei pressi di un capanno, verosimilmente impegnato in una battuta di caccia. Le indagini dei militari dell'Arma per fare luce su quanto avvenuto proseguono.