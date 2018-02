Una donna di 35 anni e il feto che da qualche settimana ospitava in grembo. Sono le vittime del tragico incidente che si è verificato questa mattina nella stazione ferroviaria di Rovato, in provincia di Brescia. Attorno alle 10.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, la 35enne è stata investita e uccisa da un treno in transito: si trattava in realtà di un locomotore di servizio, che era impegnato in alcuni lavori lungo i binari della linea Milano-Venezia, la stessa lungo la quale è accaduta la tragedia dello scorso 25 gennaio a Pioltello, che ha causato tre vittime e una cinquantina di feriti.

Le ipotesi: incidente o gesto volontario.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente, dovuto magari a un malore improvviso, o se invece la donna si sia suicidata, gettandosi volontariamente sui binari: di certo il macchinista ha visto la 35enne accasciarsi sulle rotaie proprio mentre stava sopraggiungendo con il locomotore, non riuscendo a fare nulla per evitare l'impatto. La donna è morta sul colpo: inutile i tentativi del 118 di rianimarla. Sul posto era intervenuta anche un'eliambulanza, che alla fine però non è servita a nulla. Sull'episodio indagano i carabinieri di Chiari, intervenuti sul luogo della tragedia assieme ai vigili del fuoco di Brescia. Sotto choc, tra i viaggiatori che si trovavano sulla banchina e hanno assistito impotenti alla tragedia, anche il marito della 35enne, che è stato ascoltato dalle forze dell'ordine. In un attimo si è visto privato della moglie e del figlio.