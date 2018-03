in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 27 anni è morto in un tragico incidente in montagna avvenuto oggi sulle Alpi Lepontine piemontesi, nella provincia di Verbania Cusio Ossola. La vittima è un ragazzo originario di Buccinasco, in provincia di Milano. Il 27enne stava facendo snowboard sulle piste che si trovano in località San Domenico di Varzo, in compagnia di un amico. Mentre stava facendo fuoripista, il 27enne è però precipitato da un salto di roccia, cadendo rovinosamente. Per lo snowboarder non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato da una eliambulanza del 118, decollata da Borgosesia. Non è ancora stata comunicata l'identità della vittima.

Nella tarda mattinata anche una valanga in Valtellina: due feriti.

Oltre al 27enne purtroppo deceduto, altre due persone sono rimaste ferite oggi in un altro incidente in montagna avvenuto in Valtellina. Una valanga di medie dimensioni si è staccata infatti nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Valdisotto, in provincia di Sondrio, travolgendo due escursionisti. Non è ancora chiaro se la valanga sia stata in qualche modo provocata proprio dal passaggio dei due sci-alpinisti, rimasti feriti. I due uomini sono stati soccorsi da due eliambulanze decollate da Caiolo (Sondrio) e Orio Al Serio (Bergamo): sul luogo dell'incidente anche gli uomini del Soccorso alpino di Valtellina e Valchiavenna e i militari delle Fiamme gialle.