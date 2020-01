in foto: Immagine di repertorio

La montagna fa una nuova vittima in Lombardia. Si tratta di un uomo di 72 anni originario di Ballabio, trovato morto a Barzio, in provincia di Lecco, ai piedi di una parete utilizzata dagli appassionati per arrampicare. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nella zona dello Zucco Angelone, ai Piani di Bobbio. Il 72enne, R.T. le iniziali del suo nome, secondo quanto ricostruito in seguito era uscito per andare ad arrampicare in montagna, come faceva spesso. Quando però la moglie non l'ha visto tornare si è allarmata e ha chiamato i soccorsi. Le ricerche, condotte dal Soccorso alpino e dai vigili del fuoco, sono partite attorno alle 16.30. L'auto dell'uomo è stata trovata parcheggiata nel piazzale della funivia che sale verso Bobbio e l'attenzione dei soccorritori si è dunque rivolta verso alcune placche della zona, dove si pratica l'arrampicata.

L'uomo è caduto da un'altezza di circa quindici metri

È proprio in quella zona che il corpo dell'uomo è stato ritrovato: quando i soccorsi lo hanno localizzato e sono intervenuti, purtroppo, per lui non c'era ormai più niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando a quanto emerso, il 72enne sarebbe precipitato per diversi metri, una quindicina circa, proprio mentre stava scalando la parete mediante una particolare tecnica di autoassicurazione. Non è chiaro se abbia avuto un malore o abbia perso gli appigli per altri motivi: fatto sta che la caduta gli è stata purtroppo fatale. Il corpo è stato poi recuperato e portato verso valle.