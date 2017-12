Tragedia questa mattina sulla Presolana, massiccio montuoso che si trova nelle Prealpi bergamasche. Un ragazzo di 26 anni, originario della Val Seriana, è morto dopo essere precipitato mentre stava effettuando una scalata assieme alla fidanzata. Secondo le prima informazioni, il 26enne sarebbe scivolato lungo una cascata di ghiaccio, precipitando per circa 200 metri. La caduta gli è stata purtroppo fatale. La tragedia, le cui cause dovranno essere accertate, è avvenuta davanti agli occhi della fidanzata, rimasta illesa. La ragazza ha purtroppo assistito impotente a quanto accaduto al suo fidanzato. Il corpo del 26enne è stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino di Clusone (in provincia di Bergamo), con l'ausilio di un elicottero del 118. Il luogo in cui è avvenuta la tragedia era probabilmente noto al 26enne: la Val Seriana è una delle due valli che si trovano a lato del massiccio della Presolana, meta molto famosa per gli appassionati di alpinismo ed escursioni, la cui vetta più alta raggiunge un'altezza di oltre 2.500 metri.

Dieci giorni fa una tragedia simile sui monti del Lecchese.

Solo dieci giorni fa, sui monti che si trovano sopra Lecco, era avvenuta un'altra tragedia dalla dinamica simile. Un alpinista di 43 anni è infatti morto dopo essere precipitato mentre si trovava sul Grignone in compagnia di un amico, che ha assistito impotente all'incidente. Sembra che il 43enne sia precipitato in un canalone nel tentativo di recuperare lo zaino, che gli era caduto mentre si toglieva la giacca. L'amico escursionista ha assistito al gesto improvviso, senza avere il tempo di intervenire.