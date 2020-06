in foto: Immagine di repertorioTra

Tragedia nella notte tra ieri, lunedì 1, e oggi, martedì 2 giugno, a Esine, in Vallecamonica, nel Bresciano, dove un uomo di 59 anni è stato assassinato con una roncola. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, l'omicidio sarebbe arrivato al termine di una violenta lite che il 59enne avrebbe avuto un uomo di 6 anni più giovane proprietario dell'abitazione che ospitava la vittima. Secondo quanto emerso, il 59enne sarebbe stato allontanato dalla famiglia a causa di maltrattamenti e violenze domestiche nei confronti della moglie, trovando asilo dall'amico che potrebbe essersi rivelato anche il suo carnefice. L'uomo di 53 anni è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul luogo del delitto.

Ad Esine morte due giovani in un incidente stradale

Qualche giorno fa, nella serata di venerdì 29 maggio, il paesino in provincia di Brescia è stato teatro di un'altra tragedia, quella che ha riguardato Giulia e Claudia, le due ragazze che hanno perso la vita a seguito di uno spaventoso incidente stradale. Le due viaggiavano su un'automobile sulla strada statale 42 del Tonale, in Val Camonica, quando, verso le 22.20, hanno violentemente impattato frontalmente un'altro auto che giungeva dal senso opposto. Entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenute sette ambulanze, un'automedica e due elicotteri. Purtroppo per loro non c'era più niente da fare. Altre cinque persone tra i 30 e i 40 anni sono state estratte dalle lamiere. Quattro i trasporti in codice rosso agli ospedali bresciani (Civile e Poliambulanza), a Esine e al Niguarda di Milano.