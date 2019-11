in foto: Immagine di repertorio

Tragedia ad Alzano Brianza, in provincia di Como, dove un uomo di ottant'anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone di casa, in una palazzina di via Monte Rosa. È successo nella mattinata di martedì 12 novembre. La chiamata ai soccorsi è scattata attorno alle 11. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e un elicottero del 118, ma per l'anziano non c'è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il suolo.

Tragica caduta ad Alzate Brianza: uomo di 80 anni precipita dal balcone, morto sul colpo

Resta da chiarire la dinamica della tragica caduta, avvenuta nella frazione di Fabbrica Durini. Il pensionato è precipitato dal primo piano, da un'altezza di circa cinque metri, ed è morto sul colpo. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Cantù, che stanno lavorando per ricostruire cosa sia accaduto nell'appartamento. Al momento non è esclusa nessuna pista: è possibile che si sia trattato di un gesto volontario, ma anche di un drammatico incidente.

Un caso analogo è accaduto pochi giorni fa a Brescia, dove un uomo di 59 anni è tragicamente deceduto dopo essere caduto da una finestra nella sede della Croce Bianca. L'uomo lavorava da oltre trent'anni come ragioniere nell'associazione. È caduto da un'altezza considerevole ed è atterrato sulla parte posteriore di un'automobile parcheggiata: immediatamente soccorso dai volontari presenti, il 59enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite.