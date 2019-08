in foto: Immagine di repertorio

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nella serata di ieri, lunedì 26 agosto, a Segrate, nella provincia di Milano, dove un uomo di 40 anni è purtroppo deceduto. Intorno alle 20 la vittima, un 40enne originario della Bulgaria senza fissa dimora, dopo aver trascorso la serata in compagnia di alcuni amici a mangiare e a bere, ha deciso di fare un bagno nel laghetto artificiale che sorge nell'ex Cava Trombetta, in località Redecesio. Dopo essersi tuffato, però, l'uomo non è più riemerso. Gli amici hanno allertato subito i soccorsi: sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, che hanno iniziato immediatamente le ricerche del 40enne. Dopo oltre un'ora, i pompieri hanno rinvenuto il corpo dell'uomo, purtroppo senza vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di San Donato, che hanno ascoltato i presenti e avviato le indagini: con ogni probabilità, il 40enne è stato colto da un malore dopo essere entrato in acqua.

Non sono poche, purtroppo, le tragedie di questo tipo occorse in Lombardia durante questa estate. L'ultima, in ordine di tempo, quella che ha riguardato il lago d'Iseo, dove due fratelli di 16 e 17 anni di origine pakistana sono annegati davanti agli occhi del fratello maggiore dopo essere entrati in acqua tutti e tre insieme per fare il bagno.