in foto: Immagine di repertorio

Poteva essere una strage, solo sfiorata, anche se non si è riusciti ad evitare il dramma. Pomeriggio tragico quello di oggi, lunedì 17 settembre, a San Vittore Olona, nella provincia di Milano, dove un uomo di 50 anni ha cercato di far saltare in aria l'edificio nel quale abitava e si è poi tolto la vita, impiccandosi. In via Matteotti, intorno alle 16, l'uomo ha dato fuoco al divano nel soggiorno, sperando che le fiamme raggiungessero due taniche piene di benzina e quattro bombole del gas che aveva posizionato nella stanza. Quando ha capito che il suo piano non avrebbe funzionato, il 50enne si è tragicamente tolto la vita, impiccandosi sul balcone dell'abitazione.

Per fortuna alcuni vicini di casa hanno avvertito l'odore del fumo proveniente dall'incendio che l'uomo aveva appiccato in casa e hanno allertato i vigili del fuoco, che sono giunti in via Matteotti e hanno domato le fiamme, evitando così la strage. Al di sotto dell'abitazione – nelle quale la vittima viveva da sola – infatti, in una palazzina di soli due piani, ci sono un bar e una gelateria solitamente molto affollati. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne. Da quanto si apprende, pare che l'uomo soffrisse di depressione: non avrebbe accettato la separazione dalla moglie.