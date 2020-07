in foto: Immagine di repertorio

Tragedia domestica a Quinzano d'Oglio, in provincia di Brescia. Nella mattinata di ieri, lunedì 6 luglio, una donna di 58 anni ha perso la vita mentre si trovava in casa, assieme al marito e al figlio. Si sarebbe trattato di una tragica fatalità: la donna stava aiutando il marito nel trasloco, spostando mobili e sistemando l'abitazione di via Roma, nel centro del paese, dove la famiglia si era trasferita da poco da una zona di campagna. Mentre spostava i mobili la donna avrebbe avuto un leggero malore che le ha fatto perdere l'equilibrio: nella caduta ha battuto la testa proprio contro uno dei mobili, morendo praticamente sul colpo.

Inutile l'intervento dei soccorritori e di una vicina di casa

Ad assistere al dramma il marito della donna e il figlio, un ragazzo disabile, che hanno subito chiamato i soccorsi. Mentre aspettavano l'intervento dei soccorritori, è stata una vicina di casa, stando a quanto riporta la testata locale "Bresciatoday", a cercare di rianimare la donna, praticandole il massaggio cardiaco. Sul posto sono poi intervenute un'ambulanza, un'automedica e anche l'elisoccorso, decollato da Brescia. Al loro arrivo i soccorritori hanno proseguito con le manovre di rianimazione, che purtroppo si sono rivelate inutili: la donna è morta.

La salma presto a disposizione dei famigliari

La vittima si chiamava Tamara Rani ed era di origini indiane. La sua salma si trova adesso all'obitorio dell'ospedale di Manerbio. La dinamica di quanto accaduto appare abbastanza chiara. Sulla vicenda indagano per accertamenti i carabinieri, ma sembra che non sarà necessario neppure eseguire l'autopsia e che la salma della donna potrà presto essere restituita ai famigliari per i funerali, che potrebbero essere celebrati in India.