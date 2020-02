Tragedia all'alba a Palazzolo, in provincia di Brescia, dove un agente della polizia locale si è tolto la vita sparandosi con la pistola di ordinanza. Stando a quanto riportato da Ansa, l'agente, 44 anni, si sarebbe ucciso vicino alla sede dove il poliziotto lavorava. Resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto nelle prime ore di oggi, martedì 4 febbraio.

Palazzolo, l'agente suicida era finito al centro delle polemiche

L'allarme per il colpo di arma da fuoco è scattato alle 05.45 di mattina in via Torre del Popolo, a Palazzolo sull'Oglio. Sul posto è accorsa un'automedica del 118, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Allertati anche i carabinieri di Chiari che indagano sul tragico gesto. Stando a quanto aggiunge l'agenzia di stampa, l'agente che si è tolto la vita fa era finito al centro delle polemiche qualche giorno fa. L'uomo aveva infatti parcheggiato l'auto di servizio in un posto per disabili a Bergamo e, dopo essere finito nella bufera sui social network, si era scusato e auto multato per il gesto.

La polizia locale di Palazzolo era stata protagonista di un bel gesto la vigilia di Capodanno, quando gli agenti avevano aiutato un uomo che stava cercando disperatamente del latte in polvere per il figlio neonato, ma la farmacia cittadina era chiusa e il neo papà era nel panico. Una pattuglia dei vigili si era fermata e, dopo aver calmato il genitore disperato, era andata a cercare del latte per il piccolo e glielo aveva portato a casa.