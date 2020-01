Un neonato che resta senza latte nella giornata di Capodanno, e i vigili che intervengono portandoglielo fino a casa. La bella vicenda è accaduta a San Pancrazio, frazione di Palazzolo, nel Bresciano. L'uomo si trovava di fronte alla farmacia del posto, cercando aiuto: il suo neonato, infatti, era rimasto a casa con la madre che, non potendo allattare ed avendo finito il latte in polvere, aveva mandato l'uomo a comprarlo in farmacia. Ma l'esercizio era chiuso, essendo la mattinata di Capodanno, e lui era andato in panico.

Il bambino, infatti, non smetteva di piangere perché affamato: e così l'uomo, in panico dopo aver trovato chiusa la farmacia di San Pancrazio, cercava aiuto chiedendo una mano ai passanti finché non è incappato in una pattuglia della Polizia Locale, la quale ha notato subito lo stato di agitazione in cui si trovava in strada. Dopo essersi fermati ed averlo calmato, e soprattutto una volta capito cosa stesse succedendo, sono stati gli stessi agenti a cercare del latte per il piccolo e portarglielo così a casa subito dopo: finalmente, una volta bevuto il latte, il neonato si è calmato. I genitori hanno così ringraziato gli agenti, intervenuti in tempi brevi e limitando così ulteriori problemi e disagi per il piccolo. L'episodio è accaduto la mattinata di Capodanno ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. Una volta rifocillato il piccolo, gli agenti guidati dal comandante Claudio Modina hanno spiegato anche ai due genitori come comportarsi in queste situazioni, fortunatamente non usuali ma che, per una serie di fattori, possono capitare proprio come avvenuto nella frazione del Bresciano.