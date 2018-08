in foto: I soccorsi sul luogo della caduta (LaPresse)

Un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Borgogna, a Milano. La tragedia, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13, quando al 118 è arrivata la segnalazione di una persona esanime sull'asfalto. La vittima, stando alle prime ricostruzioni degli agenti della questura, che indagano sul caso, si sarebbe suicidata, lanciandosi dal piano alto di un palazzo della zona, la centrale San Babila. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: sul caso sono ancora in corso accertamenti. Stando ad alcune indiscrezioni, il ragazzo si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal nono piano di un palazzo che si trova all'angolo tra via Durini e via Borgogna e che ospita diversi negozi e ristoranti. Il 118 riferisce che anche un ragazzo di 18 anni è rimasto coinvolto nella vicenda: il giovane è stato portato in codice verde alla clinica Città Studi, presumibilmente sotto choc per aver assistito all'accaduto. Non sono note, al momento, né l'identità della vittima né se abbia lasciato un messaggio per spiegare le ragioni del suo gesto.