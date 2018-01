in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia questa mattina a Milano. Una donna di 77 anni è morta dopo essere precipitata al suolo dal sesto piano di un palazzo. Il drammatico episodio, sul quale sono in corso gli accertamenti della polizia, è avvenuto intorno alle 6 del mattino in piazza Maria Adelaide di Savoia, all'angolo con via Bartolomeo Eustachi: una zona elegante della città che si trova tra i quartieri di Porta Venezia e Città studi. Ad accorgersi del corpo dell'anziana è stato, come riporta la testata "Milanotoday", il titolare di un bar che si trova nei paraggi. L'uomo stava aprendo il proprio locale quando ha avvertito un rumore sordo: una volta visto il corpo a terra ha subito avvertito i soccorsi. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica: il personale paramedico non ha potuto però fare altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo dopo il violento impatto contro il suolo. La 77enne era molto conosciuta nella zona per via dell'attività formativa da lei svolta. Si ignorano al momento le cause della caduta: restano aperte tutte le ipotesi, dal gesto volontario a quella di drammatico incidente, la cui dinamica dovrà essere ricostruita. Sul caso indagano gli agenti della questura di Milano.

Un precedente simile nell'agosto del 2016.

La tragedia di oggi è molto simile a quanto avvenuto nell'agosto del 2016 in via Val di Sole, zona Ripamonti. Nel pomeriggio del 29 agosto una donna di 85 anni morì dopo essere precipitata dalla sua abitazione, al settimo piano di un palazzo. In quel caso si trattò di un suicidio: l'anziana soffriva di crisi depressive, alimentate dalla recente scomparsa del marito. Probabilmente vinta dal dolore per la perdita dell'amato coniuge la donna si lanciò nel vuoto, morendo sul colpo.