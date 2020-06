in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, a Milano. Una donna di 90 anni, A.R. le sue iniziali, è morta dopo essere precipitata dal suo appartamento in via Padova. Ancora non si conoscono molti dettagli su quanto accaduto, ma i carabinieri parlano di un caso di suicidio. L'episodio, stando a quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto pochi minuti dopo le 8. La donna si è gettata nel vuoto dalla sua abitazione posta al quarto piano di un palazzo: il volo da diversi metri d'altezza non le ha lasciato scampo e ai soccorritori del 118 giunti sul posto non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'anziana.

I carabinieri: La donna aveva problemi di salute

Sul luogo della tragedia, oltre ai mezzi dell'Areu, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano, che hanno accertato come si sia trattato di un gesto volontario. Si ignorano, al momento, le ragioni dietro la tragedia: da quanto accertato l'anziana aveva problemi di salute, anche se non è possibile indicare un preciso nesso causale tra la malattia e il gesto estremo. Non è noto se la donna abbia cercato di spiegare le motivazioni del gesto attraverso una lettera o un biglietto.