Tragedia questa mattina a Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia che si affaccia sul lago di Garda. Un uomo di circa 40 anni si è suicidato sparandosi con una pistola. L'episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 11 in via Giosuè Carducci, dove si trovano alcuni uffici comunali. Stando alle prime indiscrezioni, ad essersi suicidato sarebbe un agente della polizia locale, che per spararsi avrebbe utilizzato la propria arma d'ordinanza. L'allerta al 118 e alle forze dell'ordine è arrivata dopo che alcuni cittadini hanno udito un colpo di pistola, il cui suono è rimbombato tra i vicoli del centro, vicino al monumento dedicato ai Caduti del lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale oltre ai soccorritori del 118, a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare. Non è noto al momento se l'uomo che si è suicidato abbia lasciato una lettera o un messaggio per spiegare le ragioni del suo gesto.