Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga. Queste le accuse principali contestate dalla polizia di Stato di Brescia nei confronti di un gruppo di persone, italiane e straniere, ritenute al centro di un vasto traffico di droga tra Paesi stranieri e l'Italia. Pochi ancora i dettagli dell'operazione, denominata "Kitchen" ("cucina", in inglese) e scattata alle prime ore di oggi, lunedì 2 marzo. Diversi gli arresti e le misure cautelari che i poliziotti bresciani, coordinati dallo Sco (il Servizio centrale operativo) e coadiuvati dai colleghi delle squadre mobili di Alessandria, Como, Monza e Brianza, Pavia, Ferrara e Verona stanno eseguendo in tutta Italia e non solo. A conferma della rilevanza internazionale dell'operazione, difatti, c'è il particolare che negli arresti sono coinvolte anche le polizie di altri Paesi: dal Belgio all'Albania, dalla Germania alla Spagna passando per la Romania. Oltre che per i reati legati alla droga gli indagati sono gravemente indiziati di lesioni dolose, rapina, detenzione e cessione di armi. Sarà una conferenza stampa in programma alle 11 presso la sala conferenza della Procura della Repubblica di Brescia a chiarire i dettagli dell'operazione.