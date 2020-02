in foto: Passo dello Spluga (Immagine di repertorio)

Mentre in buona parte della Lombardia splende il sole, a Madesimo, in provincia di Sondrio, si è abbattuta una tormenta di neve. La precipitazione è così intensa che Anas ha deciso di chiudere momentaneamente un tratto della strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti. La decisione, presa nella mattinata di oggi, martedì 11 febbraio, è stata comunicata sui social dell'ente nazionale per le strade e tramite una nota. A essere stato temporaneamente chiuso è il tratto della statale che va dal chilometro 140,700 al chilometro 147,000, nel territorio comunale di Madesimo. L'Anas ha spiegato che sono sul posto le squadre di operai e tecnici "per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile". Non è chiaro per quando è prevista la riapertura del tratto, una decisione che verrà presa anche sulla base dell'evolversi delle condizioni meteorologiche.