in foto: L’incidente a Tirano (Foto: Vigili del fuoco)

Gravissimo incidente stradale questa mattina a Tirano, in provincia di Sondrio. Una Mercedes classe A e un camion si sono scontrati frontalmente tra loro sulla strada panoramica in località Cologna. L'impatto, avvenuto attorno alle 8 del mattino, è stato molto violento: l'auto è andata completamente distrutta e una delle persone che si trovavano all'interno, un ragazzo di 22 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Tirano che hanno dovuto chiedere anche l'intervento di un'autogrù. Il ragazzo ferito è stato successivamente affidato alle cure del personale medico, giunto sul posto con due ambulanze e un elicottero: il giovane è stato trasportato all'ospedale di Sondalo in codice rosso e le sue condizioni sono gravi. Sono rimasti coinvolti nell'incidente anche altre due persone, tra cui una donna di 47 anni. Secondo l'Azienda regionale emergenza urgenza un altro dei feriti è finito all'ospedale di Sondalo in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Tirano, che dovranno accertare la dinamica dello schianto ed eventuali responsabilità da parte dei conducenti del camion e dell'auto.