in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 55 anni è stato investito e ucciso da un tir mentre stava lavorando all'interno di un cantiere. Il grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi mercoledì 4 marzo, a Guidizzolo, in provincia di Mantova. La vittima, di professione operaio, si trovava all'interno di un cantiere lungo la strada statale Goitese ss236 e, stando a quanto ricostruito, stava regolando il traffico. Attorno alle 9 del mattino, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, per cause da accertare il conducente di un tir lo ha travolto, uccidendolo sul colpo.

Sul posto i carabinieri: dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenuti un elicottero e due ambulanze in codice rosso. Per l'operaio di 55 anni non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un altro uomo di 49 anni, probabilmente il conducente del tir, è stato invece soccorso in codice verde e trasportato in ambulanza all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, cui spetterà ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente. Stando a quanto emerso finora nel cantiere si stava tracciando la segnaletica orizzontale per segnalare l'innesto tra la tangenziale di Guidizzolo, che è in fase di costruzione, e l'ex statale Goitese. Resta da capire se il conducente del tir non abbia visto l'operaio a causa di un malore o per una fatale distrazione.