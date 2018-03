in foto: L’intervento dei vigili del fuoco

Un mezzo pesante è andato a fuoco questa sera sulla Tangenziale Ovest in direzione dei laghi, dopo l'area di servizio di Assago. Il camion, adibito al trasporto di materiale ferroso, è andato a fuoco per cause ancora da stabilire. Sul posto due squadre di vigili fuoco del comando di Milano, in azione con il supporto di un'autobotte che hanno spento l'incendio.

Gravi ripercussioni alla circolazione, illeso il conducente

Ancora non sono note le ragioni che hanno portato all'incendio del mezzo. Gravi le ripercussioni alla circolazione, con la polizia stradale che ha provveduto a chiudere il tratto interessato della Tangenziale, con circa venti chilometri di coda. Da quanto si apprende il conducente si è allontanato dall'abitacolo del tir di cui si trovava alla guida, senza riportare conseguenze fisiche.

