in foto: Daniele Belardinelli

Dopo quasi un mese dalla sua morte saranno finalmente celebrati domani, venerdì 25 gennaio, i funerali di Daniele Belardinelli. Si tratta dell'ultras varesino 39enne morto durante gli scontri scoppiati prima della partita tra Inter e Napoli dello scorso 26 dicembre in via Novara, vicino allo stadio Meazza di Milano. Le esequie di Belardinelli si svolgeranno a Morazzone, in provincia di Varese. Oggi è stata allestita la camera ardente per parenti e amici dell'uomo, sposato e padre di due figli. La moglie Cristina e i due bambini potranno finalmente salutare il padre, rimasto ucciso in un incidente stradale la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. È stata proprio la necessità di procedere all'autopsia sulla salma di Belardinelli e di effettuarla davanti ai legali di tutti gli indagati (al momento sono trenta, tutti accusati di omicidio volontario e rissa aggravata) a far inevitabilmente slittare la data dei funerali. L'inchiesta è molto complessa e delicata: per accertare la dinamica dell'incidente e capire quali e quante auto abbiano investito il 39enne, poi deceduto per le conseguenze dell'incidente all'ospedale San Carlo, sono stati disposti anche accertamenti cinematici e genetici. La procura di Milano deve vagliare la posizione di quanti, la sera di Santo Stefano, presero parte agli scontri tra tifoserie rivali: da una parte ultras dell'Inter, del Varese e del Nizza, dall'altro i tifosi partenopei arrivati a Milano per seguire la propria squadra. Nobn è ancora chiaro se le due tifoserie si fossero date una sorta di appuntamento o se si sia trattato di un agguato.

Ai funerali attesa una grande folla

Domani a Morazzone, paese di poco più di quattromila abitanti, si prevede una grande folla. Belardinelli era molto conosciuto nell'ambiente ultras: era a capo del gruppo Blood and honour, frangia di estrema destra del tifo varesino con legami con la curva dell'Inter. I funerali inizieranno alle 14.30 e si svolgeranno nella chiesa di Sant'Ambrogio. Saranno preceduti da un rosario alle 14. Secondo quanto scritto dalla moglie di Belardinelli su Facebook, l'accesso in chiesa sarà riservato per primi agli amici dei figli, ai parenti stretti e agli "amici compagni di vita" del marito. Alcuni di loro non potranno però partecipare ai funerali, perché in carcere proprio per gli scontri nei quali il 39enne è morto.