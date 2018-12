"Nel 2018 non si può morire per una partita di calcio", ha commentato così il ministro dell'Interno Matteo Salvini quanto accaduto ieri sera a Milano durante gli scontri tra tifosi di Inter e Napoli costati la vita all'ultrà nerazzuro Daniele Belardinelli. "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di serie A e B – ha proseguito Salvini – affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza". Le parole giungono, come spesso accade, tramite i social, con un post condiviso sulla pagina Facebook del vicepremier insieme con il video dei tafferugli avvenuti in via Novara poco prima del calcio d'inizio del match Inter-Napoli.

"Sospendere la partita? Scelta dell'arbitro"

Il ministro dell'Interno ha poi risposto a chi gli ha chiesto se la partita Inter-Napoli fosse da sospendere a causa dei cori e degli insulti razzisti rivolti per tutto il match al difensore azzurro Koulibaly: "Io non sono ancora vicepresidente della Lega Calcio, non mi occupo di gestione né faccio l'arbitro", le parole di Salvini che ha spiegato che si trattava di una decisione arbitrale e non degli incaricati di pubblica sicurezza della Questura di Milano, presenti a San Siro.

L'ultrà nerazzurro travolto da un suv durante gli scontri

Questa mattina la conferenza stampa del questore di Milano Cardona ha fornito ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto: secondo una prima ricostruzione, i tifosi del Napoli sarebbero stati vittima di un vero e proprio agguato da parte di 100 ultras dell'Inter intorno alle 19.30. Da qui sarebbero scaturiti scontri e tafferugli che avrebbero provocato momenti di panico nei quali Daniele Belardinelli sarebbe stato poi investito. Mentre la polizia è alla ricerca del suv che avrebbe travolto il 35enne di Varese.