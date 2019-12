in foto: Immagine di repertorio

Le analisi hanno confermato il sospetto: un 36enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Brescia per un'infezione da Meningococco C. Si tratta della terza persona infetta in poche settimane a Villongo, paese in provincia di Brescia dove una ragazza di 19 anni, Veronica Cadei, è morta proprio a causa di un'infezione causata dallo stesso batterio. Sono già scattate le profilassi antibiotiche. Oltre a quelle, che hanno già coinvolto familiari e conoscenti del ragazzo, "abbiamo deciso di estendere il piano di offerta vaccinale avviato a seguito dei primi due eventi: stiamo già procedendo a contattare direttamente e personalmente tutti i giovani residenti di età compresa fra gli 11 e 25 anni, ed ora pensiamo di coinvolgere i medici di base per formulare la proposta di vaccinazione alla popolazione fino a 50 anni", hanno dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera e il sindaco di Villongo, Maria Ori Belometti.

Ambulatorio aperto anche nei giorni di festa

L'ambulatorio di Sarnico, sede del Presidio socio sanitario territoriale (Presst) Asst Bergamo Est, piazza Libertà 37, sarà aperto dalle 9 alle 12 nei giorni 24 – 27 – 30 e 31 dicembre e 2 – 3 gennaio. In corso di valutazione l'apertura di un ambulatorio straordinario a Villongo. "Siamo in stretto contatto con l'Istituto Superiore di Sanità con cui abbiamo condiviso le linee d'intervento e gli approfondimenti necessari", ha dichiarato ancora Gallera. Per un'infezione da meningococco di tipo C è morta la 19enne Veronica Cadei, residente a Villongo. La giovane frequentava il primo anno di Scienze matematiche fisiche e naturali all'università. Lo stesso batterio ha poi colpito una ragazza di 16 anni e oggi è arrivata la notizia della terza persona affetta da infezione da meningococco C.