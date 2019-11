in foto: Maria Giulia Sergio, detto Fatima

È stata confermata in via definitiva la condanna a 9 anni per Maria Giulia Sergio, alias Fatima, la prima foreign fighter italiana, accusata di terrorismo internazionale. Lo ha deciso la seconda sezione penale della Cassazione che ha così respinto tutti i ricorsi presentati contro la sentenza con cui nel giugno del 2018 la Corte d'assise d'appello di Milano, aveva confermato le condanne già inflitte in primo grado.

Confermata in via definitiva anche la condanna del marito di Fatima, Aldo Kobuzi, originario dell'Albania, a dieci anni di carcere. Al momento entrambi però risultano latitanti: nello specifico è dal 2014 che non si hanno loro notizie, quando, insieme, decisero di lasciare il piccolo comune di Inzago, alle porte di Milano, per unirsi alle fila dello Stato Islamico in Siria. Confermate anche le condanne per Haik Bushra, la presunta ‘indottrinatrice', a nove anni, Donika Coku e Seriola Kobuzi, entrambe condannate a otto anni, sono madre e sorella di Aldo Kobuzi. Al momento si troverebbero tutti in Siria. Un "fanatismo convinto", quello di Maria Giulia Sergio, che l'aveva portata ad aderire all'organizzazione terroristica dell'Isis.

Nel maggio del 2018 era stata condannata in via definitiva anche Marianna Sergio, sorella di Fatima: cinque anni e quattro mesi per terrorismo internazionale. Insieme con lei furono condannati anche gli altri componenti della famiglia, coimputati della ragazza residente a Inzago, nel Milanese.