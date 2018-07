in foto: L’auto completamente distrutta (foto Vvff)

Un'auto schiacciata da due camion e completamente distrutta. E un uomo, il conducente dell'auto, deceduto. È il grave bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 24 luglio, sull'Autostrada A4 Torino-Venezia, all'altezza di Sesto San Giovanni, a nord di Milano. L'incidente, stando a quanto riportato l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 10.30 in direzione Torino, nel tratto tra la Barriera di Milano Est e l'uscita di Sesto San Giovanni, al chilometro 137. Non è chiara la dinamica: la vettura su cui si trovava la vittima, un uomo di 59 anni, è rimasta schiacciata tra due camion. L'impatto è stato violentissimo e fatale per il 59enne, che è morto sul colpo.

I vigili del fuoco hanno estratto il cadavere dalle lamiere

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, un'automedica e un elicottero. Oltre al 59enne, sono rimasti coinvolti nell'incidente i due conducenti dei camion, un 35enne e un 54enne, e un 46enne. I primi due hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre il 46enne è stato soccorso in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il cui intervento è stato necessario per estrarre il cadavere del 59enne dalle lamiere della sua Audi. Sul posto per i rilievi e per dirigere il traffico, congestionato, la polizia stradale di Novate. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto in cui è avvenuto l'incidente l'autostrada è rimasta bloccata per diverso tempo in entrambi i sensi di marcia.