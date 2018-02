Si presenta come un terremoto vero e proprio, quello dell'inchiesta nei confronti di ex amministratori pubblici di Lodi, Comune dell'hinterland milanese ed imprenditori della zona, accusati di corruzione. Perquisizioni e sequestri di beni per 18 milioni di euro sono in corso nell'ambito dell'operazione ‘Easy game‘, condotta dai militari della Compagnia di Lodi. A breve il procuratore capo di Lodi, Domenico Chiaro, spiegherà i dettagli dell'operazione – ancora in corso – al Comando provinciale della Guardia di Finanza della città lombarda.