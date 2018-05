in foto: L’epicentro del terremoto di oggi all’alba nel Bresciano

Terremoto all'alba di oggi a pochi chilometri da Brescia. Il sisma, di magnitudo 2.9, si è verificato alle 5.49 con ipocentro a otto chilometri di profondità: l'epicentro è stato invece localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a un chilometro a Sud-est di Cellatica, piccolo comune di quasi cinquemila abitanti che si trova a cinque chilometri da Brescia. Anche nel capoluogo di provincia, oltre che in diversi comuni nei pressi dell'epicentro, diversi cittadini hanno avvertito il sisma, nonostante la magnitudo relativamente bassa e l'orario. Diverse sono state le segnalazioni che sono giunte ai giornali locali e sui social network: in alcune zone del capoluogo oltre che in comuni quali Gussago, Collebeato e Nave il terremoto pare sia stato sentito distintamente. Si è trattato comunque di una scossa breve, che fortunatamente non ha causato alcuna conseguenza: non si segnalano infatti danni a persone o cose. Quella nel Bresciano, che è un territorio notoriamente soggetto a terremoti, specialmente verso la zona del lago di Garda, è stata la quarta scossa di una certa importanza in Italia nel giro di poche ore: la terra ha tremato anche a Messina, Piacenza e nel Maceratese.