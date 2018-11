in foto: (Foto: Polizia di Stato via Facebook)

Sono servite la sensibilità e l'attenzione di una donna e la prontezza della polizia per salvare la vita a un uomo che si voleva suicidare. L'episodio è avvenuto martedì mattina alla stazione di Vittuone, vicino Milano. La donna, un'addetta alla pulizie che in quel momento stava lavorando, ha notato sulla banchina un uomo di una sessantina di anni che faceva su e giù lungo il binario. L'uomo parlava da solo e si sporgeva troppo dalla banchina durante il passaggio dei treni: a un un atteggiamento sospetto che non è passato inosservato e ha fatto scattare il campanello d'allarme nella donna. A un certo punto l'uomo ha detto esplicitamente di volerla fare finita: la donna ha quindi deciso di chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo aver allertato il 112, in stazione è intervenuta una pattuglia della polizia ferroviaria di Rho che ha individuato l'uomo, trovandolo in stato confusionale, e lo ha portato al sicuro nell'auto. Per tranquillizzare l'aspirante suicida i poliziotti hanno chiesto l'intervento del soccorso sanitario. Il personale del 118 ha quindi trasportato l'uomo in ospedale per le cure del caso, che si sperano possano farlo desistere anche in futuro dal suo intento.