Tentato stupro a Milano. Una ragazzina è stata aggredita da un uomo, che ha cercato di trascinarla dietro un cespuglio probabilmente per abusare sessualmente di lei. Ma la giovane, di soli 17 anni, è riuscita fortunatamente a reagire al suo aggressore: si è messa a urlare ed è riuscita a divincolarsi, mettendo in fuga lo sconosciuto. L'ennesima aggressione a sfondo sessuale è avvenuta all'alba di oggi in via Gaggia, alla periferia sud-est della città, nella stessa zona in cui, lo scorso 20 settembre, un tassista abusivo aveva violentato una ragazza che aveva chiesto un passaggio. La ragazza, una 17enne peruviana, era appena uscita da una discoteca e stava raggiungendo a piedi la fermata della metro Porto di mare (sulla linea gialla), dopo aver salutato un'amica. Improvvisamente l'uomo, di cui al momento non è stata fornita una descrizione, l'ha afferrata e dopo averla palpeggiata ha cercato di trascinarla in una zona appartata. La reazione della ragazzina lo ha messo in fuga ma non ha impedito che l'uomo la rapinasse della borsetta, contenente un tablet e i documenti. Dopo il tentato stupro la ragazzina è stata portata in ospedale, dove è stata medicata per le escoriazioni ed ecchimosi riportate durante la colluttazione. Oltre ai traumi fisici resta quello psicologico, dovuto allo spavento per il tentato stupro subìto, sul quale dovranno fare luce le forze dell'ordine.