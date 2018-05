Ha cercato di uccidere un ragazzo per rubargli pochi spiccioli e la bici. Protagonista di una violenta aggressione, avvenuta lo scorso giovedì 24 maggio alla stazione ferroviaria di Crema, in provincia di Cremona, è un ragazzo di 24 anni, di nazionalità nigeriana. La vittima dell'inaudita violenza è un 22enne del Senegal: il ragazzo giovedì sera è arrivato sulla banchina della stazione con la sua bici, ed è stato affrontato dal 24enne e da un complice. I due gli hanno intimato di consegnare i soldi e la bici: al rifiuto del 22enne si è scatenata una violenta colluttazione. Il 24enne è riuscito, con uno sgambetto, a far cadere per terra il 22enne. Poi lo ha spinto più volte contro un treno in partenza dalla banchina, facendogli urtare la testa contro il convoglio. Il 22enne è rimasto a terra, agonizzante, ed è stato poi soccorso e trasportato in ospedale. L'aggressore, che era scappato, è stato arrestato e si trova adesso in carcere a Cremona. Per il giovane, in Italia da due anni con un regolare permesso di soggiorno, è scattata l'accusa di tentato omicidio. A incastrare il ragazzo sono state le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della stazione, che hanno immortalato tutta la scena: sorprende la spropositata violenza di cui il 24enne è stato capace per rubare un bottino di scarso valore.