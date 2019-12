in foto: L’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi

Lara Comi torna in libertà. Il tribunale del riesame ha revocato l'ordinanza cautelare e gli arresti domiciliari. Lo ha comunicato il legale dell'ex eurodeputata, l'avvocato Gian Piero Biancolella. "Adesso l'impegno della difesa sarà quello di ottenere il proscioglimento da ogni accusa", ha aggiunto il difensore dell'esponente di Forza Italia, indagata per corruzione e finanziamenti illeciti in un filone dell'inchiesta "Mensa dei poveri" della direzione antimafia di Milano.

Gli arresti domiciliari

Comi, agli arresti domiciliari dallo scorso 14 novembre, si era presentata due giorni fa davanti ai giudici del tribunale del riesame per chiedere la revoca della misura cautelare. “Ho sostenuto che non esistono motivi per cui venga confermata l’ordinanza di custodia, sia perché mancano i gravi indizi di colpevolezza sia perché non ci sono le condizioni per ritenere che Lara Comi possa reiterare i reati e quindi io ho chiesto al revoca dell’ordinanza”, aveva spiegato a Fanpage.it il suo avvocato.

La difesa dell'ex eurodeputata

La difesa di Comi aveva anche contestato le testimonianze di altri tre indagati che avevano fatto il suo nome accusandola. Si tratta dell'ex coordinatore varesino di Forza Italia Nino Caianiello, l'avvocato Maria Teresa Bergamaschi e il giornalista ed ex addetto stampa Andrea Aliverti. "Abbiamo dimostrato che le dichiarazioni rese sono contraddittorie e non credibili.

L'inchiesta ‘Mensa dei poveri'

L'inchiesta della procura milanese sul giro di appalti truccati, finanziamenti illeciti e nomine pilotate ha portato il 7 maggio scorso a 43 misure cautelari eseguite, tra gli altri, nei confronti del consigliere lombardo azzurro Fabio Altitonante e dell'allora candidato alle Europee e consigliere comunale in quota Forza Italia Pietro Tatarella.