Tangenti in Lombardia: chi è Paolo Orrigoni, ad di Tigros ed ex candidato sindaco leghista a Varese

Paolo Orrigoni, amministratore delegato dei supermercati Tigros ed ex candidato sindaco leghista di Varese, è stato arrestato per corruzione in un nuovo filone di indagini dell’inchiesta sul giro di tangenti, appalti truccati e nomine pilotate, che aveva portato nel mese di maggio all’esecuzione di 43 misure cautelari nei confronti di politici, amministratori e imprenditori lombardi. Il numero uno della catena di supermercati Tigros, una società con oltre sessanta negozi tra Lombardia e Piemonte, è stato candidato sindaco della Lega a Varese. È accusato di aver pagato 50mila euro come anticipo di una presunta tangente per ottenere la variante di destinazione d’uso di un terreno a Gallarate.