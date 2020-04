Test direttamente in auto fuori dall'ospedale, senza scendere dal proprio veicolo. Parte anche nel Milanese il tampone drive-in per i pazienti che devono essere sottoposti al test per accertare la positività al coronavirus.

L'esperimento è stato avviato all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, nell'hinterland a nord di Milano, una delle zone più colpite dall'epidemia. È l'amministrazione comunale ad annunciare l'avvio del servizio, spiegando che sarà riservato ai pazienti o ai dipendenti dell'ospedale positivi che, dopo il periodo di quarantena previsto, devono essere sottoposti al controllo per verificare se sono guariti.

Cinisello Balsamo, al via i tamponi drive-in all'ospedale Bassini

"È di questi giorni l’introduzione di un nuovo servizio ai pazienti dimessi e ai dipendenti dell’Asst Nord Milano, dopo il prescritto periodo di isolamento domiciliare, perché positivi al Covid-19: la possibilità di eseguire il tampone di controllo senza scendere dalla propria auto", ha reso noto l'amministrazione comunale. Come funziona l'esame? Le persone interessate devono telefonare e prendere appuntamento. A quel punto si è invitati in orario prestabilito a recarsi all’Ospedale Bassini. Potranno essere eseguiti circa 46 tamponi al giorno, il tempo per stimato per sottoporre ogni paziente a tampone è di dieci minuti.

Milano è la provincia con più casi

La Città metropolitana di Milano è l'area con il più alto numero di contagi in Italia: il bilancio aggiornato a martedì 7 aprile è di 11.787 casi accertati (in aumento di 249 nelle ultime 24 ore), di cui in città 4.744. Anche se il numero dei nuovi infettati pare in calo, la situazione rimane molto delicata. Nei primi giorni del mese di aprile il dato dei decessi nel capoluogo lombardo è stato di quasi tre volte oltre la media. Il territorio a nord del capoluogo, nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni in particolare, ha avuto un numero molto alto di casi positivi.