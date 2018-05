in foto: L’università di Newcastle

Aveva solo 21 anni Federico Scalisi, studente di Bergamo morto nel suo letto di un campus universitario a Newcastle, in Inghilterra, dove seguiva un corso d'arte. Il decesso risale allo scorso 24 aprile. Federico era appena rientrato in Inghilterra da Bergamo, dove aveva trascorso alcuni giorni assieme agli amici e ai famigliari. Sono stati proprio la mamma Maria Luisa e il papà Lionello a lanciare l'allarme: stavano provando a chiamare il figlio senza però ricevere risposta. Il motivo, tragico, si è scoperto poco dopo: il corpo senza vita del 21enne è stato trovato nel suo letto. Federico è morto nel sonno: le analisi eseguite sulla salma nei giorni successivi hanno chiarito che si è trattato di morte per cause naturali. È emerso difatti che il 21enne era affetto da un problema cardiaco che non si era però mai manifestato in precedenza e che non gli aveva mai causato problemi. Almeno fino alla tragica notte in cui il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere, strappandolo all'affetto dei genitori, del fratello Alessandro e della sorella Francesca. La famiglia e gli amici daranno l'ultimo saluto a Federico il prossimo sabato 12 maggio, quando si terranno i funerali del ragazzo. La cerimonia funebre sarà celebrata nella chiesa parrocchiale del quartiere bergamasco di Loreto, dove il ragazzo era cresciuto e aveva vissuto, prima che l'amore per l'arte lo portasse Oltremanica.