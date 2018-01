Sembrava una comune influenza, ma è degenerata in una polmonite che non gli ha lasciato scampo. È morto così, nel giro di pochi giorni, il 18enne Mattia Rapetti. Il ragazzo frequentava la quinta superiore al liceo "Galileo Galilei" di Caravaggio, nel Bergamasco, ma abitava da qualche tempo nel vicino comune di Mozzanica con la madre. Martedì il ragazzo è andato a scuola per l'ultima volta: ha accusato i sintomi di quella che sembrava una banale influenza, con difficoltà respiratorie, ed è tornato a casa. Nei giorni successivi, però, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate: il 18enne è stato ricoverato all'ospedale di Treviglio, dove a causa dell'aggravamento delle sue condizioni i medici gli hanno indotto il coma farmacologico. Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate e per Mattia non c'è stato purtroppo nulla da fare.

I funerali si celebreranno mercoledì pomeriggio.

Il suo decesso, improvviso, ha profondamente colpito le due comunità di Caravaggio e Mozzanica, dove la famiglia del ragazzo è molto conosciuta. Mattia lascia i genitori, i nonni e un fratello più piccolo, che gioca nella squadra di basket di Caravaggio. Il 18enne sognava di diventare architetto: in pochi giorni una polmonite ha messo fine alle sue ambizioni. I funerali del ragazzo si svolgeranno mercoledì 24 gennaio, alle 14, nella chiesa parrocchiale dei Santissimi Fermo e Rustico di Caravaggio: Mattia sarà quindi tumulato nel locale cimitero.