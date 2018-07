in foto: La residenza universitaria Galileo Galilei a Milano

Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto questa mattina in una stanza di una residenza universitaria nel centro di Milano, in via Corridoni. Il corpo del giovane, studente del Politecnico di Milano, era in avanzato stato di decomposizione: a trovarlo è stata un'addetta alle pulizie intorno alle 9. Sul posto, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 oltre agli agenti della questura, con l'ausilio dei colleghi della scientifica. Il decesso del ragazzo, cittadino del Camerun, risalirebbe a circa due settimane fa: era infatti da allora che non si avevano più notizie del giovane. Il corpo era nella stanza del ragazzo all'interno della residenza "Galileo Galilei", riservata agli studenti del Politecnico. Non è chiaro se la stanza fosse in ordine: un aspetto che dovrà essere accertato nel corso delle indagini. Ancora da stabilire anche le cause della morte del giovane: sul cadavere molto probabilmente sarà disposta l'autopsia ma già nelle prossime ore si capirà probabilmente se sul corpo vi siano segni compatibili con una morte violenta. In caso contrario il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali, anche se nessuna pista al momento è esclusa.