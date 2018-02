Stretta della polizia locale di Rho (Milano) contro il commercio abusivo. Gli agenti dell'ufficio polizia amministrativa e annonaria sono intervenuti ieri di prima mattina al mercato settimanale, sequestrando un quintale di prodotti ortofrutticoli freschi che sarebbero stati messi in vendita abusivamente da alcuni commercianti di nazionalità cingalese. I venditori abusivi si erano attrezzati con un carrello e stavano già preparando i banchi non autorizzati. Un furgone, che aveva appena rifornito le cassette di 20 chilogrammi l’una, subito dopo lo scarico si era allontanato per evitare di incorrere in gravi conseguenze come il sequestro del veicolo. Prima che la merce venisse smistata verso i singoli banconi i vigili urbani di Rho sono entrati in azione, evitando così che l'eventuale fuga degli abusivi potesse creare qualche conseguenza ai frequentatori del mercato.

L'anno scorso è stata sequestrata una tonnellata di frutta e verdura.

Dall'inizio dell'anno, informa la polizia di Rho in una nota, sono già 300 i chili di prodotti alimentati venduti abusivamente e sequestrati. Tutti i prodotti sono stati consegnati in beneficenza alla Caritas di Rho e alla "Casa famiglia". Lo scorso anno era stata sequestrata quasi una tonnellata di frutta e verdura venduta abusivamente, quantitativo in calo rispetto al 2016, quando i prodotti sequestrati al mercato settimanale erano stati pari a due tonnellate. La polizia locale sottolinea come vi sia una vera e propria organizzazione che opera con compiti ben definiti, vendendo sotto costo le derrate alimentari. Un'attività che oltre ad essere in palese violazione delle regole sanitarie e fiscali, viola le regole di concorrenza rispetto a chi lavora correttamente, pagando le tasse di occupazione per i banconi. L'abusivismo commerciale non è presente comunque solo nel mercato ortofrutticolo settimanale: in questi primi mesi dell'anno i vigili hanno identificato e sanzionato una decina di venditori abusivi, tutti di nazionalità senegalese, posizionati in parcheggi, aree pubbliche, aree cimiteriali e nei pressi delle Poste, dell'Asl e dell'ospedale. Sequestrati oltre un migliaio di pezzi di mercanzia varia: provenivano tutti da negozi cinesi all'ingrosso in via Paolo Sarpi, nella Chinatown di Milano.