in foto: Grandinata nel Varesotto – Foto vigili del fuoco

Chicchi di grandine che sembrano fiocchi di neve, strade ricoperte da un manto bianco e veri e propri fiumi di ghiaccio che provocano danni ad automobili e abitazioni. Un'impressionante grandinata ha causato notevoli problemi e danni nelle province di Como e Varese. In particolare a Cremenaga, nel Varesotto, la grandinata ha coperto il manto stradale della strada provinciale 61 con circa trenta centimetri di ghiaccio. Decine gli automobilisti rimasti intrappolati nelle loro vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di liberare la sede stradale dalla grandine. In un'abitazione di Germignaga, riferiscono i giornali locali, un fiume di grandine ha sfondato l'ingresso di una villetta e ha invaso alcune stanze. In casa si è registrato un accumulo di circa settanta centimetri.

Ieri una grossa frana è caduta sulla statale Regina nei pressi della cascata della Saruggia. La strada è stata interamente ricoperta di terra e fango ed è stata interrotta all'altezza del Comune di Colonno. Il forte vento, riferisce la Provincia di Como, ha scoperchiato due tetti a Lenno. A Castiglione Intelvi decine di automobili sono rimaste dalla grandine, e a San Siro sul lago di Como i pompieri hanno tratto in salvo un'imbarcazione e un surfista.